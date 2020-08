België ziet groei coronabesmettingen afnemen

De groei van het aantal coronabesmettingen in België neemt af. Vorige week waren er dagelijks gemiddeld 574 nieuwe besmettingen, een afname van 5 procent ten opzichte van een week eerder. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft nog wel stijgen, evenals het aantal sterfgevallen.

Nationaal bekeken lijkt de piek achter ons te liggen, „althans voorlopig”, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano maandag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Hij sprak van een „kantelpunt” in de epidemie, waarbij het zwaartepunt verschuift van Antwerpen naar Brussel.

In de provincie Antwerpen daalde het aantal nieuwe besmettingen met 24 procent, terwijl in Brussel de toename aanhoudt, met een stijging van 48 procent op weekbasis. Bijna 7 procent van de afgenomen testen in het Brusselse gewest was afgelopen week positief. In de andere provincies is sprake van lage absolute aantallen, aldus Van Gucht.

Per dag kwamen er vorige week 35 coronapatiënten bij in de ziekenhuizen, een stijging van 29 procent. „Dat ligt in de lijn der verwachting. Gelukkig gaat het om relatief lage aantallen, de situatie in ziekenhuizen is onder controle”, relativeerde Van Gucht. Het totaal staat nu op 336, van wie 86 op de intensive care. Gemiddeld overlijden acht mensen per dag aan het virus, een ruime verdubbeling vergeleken met een week eerder.

In België zijn volgens de officiële cijfers 9939 mensen omgekomen door Covid-19. Er zijn 78.323 besmettingen vastgesteld.