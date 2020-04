België ziet aantal coronadoden met 268 stijgen

In België is het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus de afgelopen 24 uur met 268 gestegen. Dat brengt het totale aantal doden door corona in het land op 3600. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de cijfers.

De voorbije 24 uur waren er 392 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn in België nu 5353 patiënten opgenomen. Het aantal patiënten op de intensive care daalde met 39 tot 1223.

België rapporteerde 1629 nieuwe besmettingsgevallen. In totaal staat de teller op 29.647 bevestigde besmettingen. „Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen”, staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.