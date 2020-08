België zet in op griepvaccin tegen overbelasting ziekenhuizen

De Belgische gezondheidsautoriteiten roepen zorgpersoneel, risicogroepen en mensen vanaf 50 jaar met klem op zich deze herfst te laten inenten tegen griep. Daarvoor zijn 2,9 miljoen doses beschikbaar, een half miljoen meer dan normaal. Volgens viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano kan grootscheepse vaccinatie overbelasting in de ziekenhuizen de komende winter, als het coronavirus zou opflakkeren, helpen voorkomen.

Volgens Van Gucht kan het griepvaccin de komende winter nuttiger zijn dan ooit. De risicogroepen die beide infecties kunnen oplopen zijn gelijk. Hij zei het griepvirus tussen januari en maart te verwachten. „We kennen nog niet de effecten als iemand gelijk of kort achter elkaar zowel het coronavirus als het griepvirus oploopt”, zei Van Gucht op een persconferentie in Brussel. „Maar we weten wel dat tegen de griep gevaccineerde 65-plussers bijvoorbeeld 50 procent minder kans op een ziekenhuisopname lopen, en 30 procent minder op overlijden.”

Het Belgische vaccinatieprogramma verloopt in twee fasen, zei hij. Eerst komen de gebruikelijke risicogroepen, waaronder zwangere vrouwen, chronisch zieken en 65-plussers, aan bod. Ook het zorgpersoneel en 50-plussers wil hij tussen half oktober en half december op grote schaal laten inenten.

De landelijk dalende trend in België van nieuwe besmettingen met het coronavirus, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door Covid-19 zet door, maakte Van Gucht bekend, maar niet in de provincies Henegouwen en Vlaams-Brabant en in de hoofdstad Brussel. Nationaal werden vorige week gemiddeld 477 nieuwe gevallen van coronabesmetting gemeld, een daling met 7 procent ten opzichte van de week ervoor. In Brussel ging het aantal meldingen het meest omhoog, met 8 procent. Het aantal aan Covid-19 toegeschreven overlijdens is in België gedaald naar gemiddeld zes per dag, tegen tien de week ervoor.