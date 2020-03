België wil streep door massa-evenementen indoor

De Belgische regering adviseert evenementen vanaf 1000 mensen die zich binnen afspelen, af te gelasten. Premier Sophie Wilmès heeft dat op een persconferentie gezegd. Het schrappen van indoormassa-evenementen is nodig om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, zei ze. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart.

Wilmès benadrukte dat scholen niet gesloten worden, „ook niet als er een aantal gevallen is vastgesteld”. Wel vindt ze het wenselijk dat meerdaagse schoolreizen voorlopig worden geannuleerd.

Ook het bedrijfsleven moet niet stilvallen, aldus de premier. De regering adviseert om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Door vroeger of later te gaan werken zitten er minder mensen opeen in het openbaar vervoer.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem roept dinsdag de provinciegouverneurs bijeen om de maatregel te bespreken. Hij benadrukte dat manifestaties in de buitenlucht, zoals sportevenementen, niet verboden zijn.

Andere EU-lidstaten hebben soortgelijke maatregelen getroffen.