België wil 42 kinderen zonder hun moeder uit Syrië halen

De Belgische regering wil 42 kinderen zonder hun moeders uit Syrische kampen halen. Dat heeft minister Philippe Goffin van Buitenlandse Zaken gezegd bij de VN-Veiligheidsraad, waarvan België momenteel voorzitter is.

Goffin spreekt van „een delicate operatie”. Volgens hem moeten de moeders lokaal worden berecht. „Ze hebben op Syrisch grondgebied oorlogshandelingen gepleegd - heel ernstige - en moeten er worden berecht. Momenteel willen ze niet gescheiden worden van hun kinderen, maar het is hun verantwoordelijkheid deze tijdelijke scheiding te aanvaarden opdat hun kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht”, aldus Goffin.

De minister wil zich er niet over uitlaten wanneer de kinderen teruggehaald moeten worden. Ook wil hij „uit veiligheidsoverwegingen” niets kwijt over mogelijke samenwerking met landen uit de regio.

Een rechter in België oordeelde eind vorig jaar dat de regering in ieder geval tien kinderen van Syriëgangers consulaire bijstand moet verlenen en reisdocumenten bezorgen. Hun advocaten waren naar de rechter gestapt om hun terugkeer naar België mogelijk te maken en werden deels in het gelijk gesteld.

Het is zeer de vraag of een terugkeer van alleen de kinderen mogelijk is. De Koerden die over kamp Al-Hol in Syrië gaan waar de tien kinderen zitten, wilden hen niet laten gaan zonder hun moeder, schreven Belgische media eind vorige maand.

Ook in Nederland speelt de kwestie rond het terughalen van IS-kinderen. Volgens het gerechtshof in Den Haag hoeft de Staat de vrouwen en hun kinderen die in Noord-Syrische kampen zitten, niet terug te halen. Dat oordeel kwam een week nadat een rechter had besloten dat de Staat er alles aan moest doen om de kinderen hierheen te krijgen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei vrijdag dat hij met de Koerden in gesprek wil over de berechting van Nederlandse jihadisten die in het noordoosten van Syrië vastzitten.