België weert Deense koranverbranders

België heeft vijf Denen het land uitgezet die in de Brusselse gemeente Molenbeek een koran wilden verbranden. De vijf zouden aanhangers zijn van de uiterst rechtse Deense politicus Rasmus Paludan. Die werd woensdag al met soortgelijke plannen opgepakt in Parijs en had aangekondigd donderdag Molenbeek, dat veel moslims telt, aan te doen.

België had Paludan zelf eerder al een inreisverbod opgelegd. De burgemeester van Molenbeek heeft Paludans manifestatie verboden, schrijven Belgische media. „Haatpredikers zijn hier niet welkom”, twitterde staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel). „Van elke mogelijke ideologie.”

Paludan, die de rechtsradicale partij Harde Lijn leidt en in eigen land is veroordeeld voor racisme, was bezig met een heuse koranverbrandingstournee. Na Parijs en Molenbeek wilde hij ook nog naar Berlijn.