België vertimmert hoofdkwartier NAVO tot rechtszaal terreurproces

België maakt het oude hoofdkwartier van de NAVO gereed voor de rechtszaak over de aanslagen in Brussel in 2016. Het bondgenootschap heeft het gebouw en terrein in de Belgische hoofdstad teruggegeven aan het gastland.

De NAVO nam vorig jaar afscheid van het verouderde complex, waar meer dan vijftig jaar het beleid van het militaire bondgenootschap werd bepaald. De alliantie heeft een enorm nieuw hoofdkwartier betrokken vlakbij het oude.

De aanslagen van 22 maart 2016 op het vliegveld en in een metrostation van Brussel kostten 35 mensen het leven, drie zelfmoordterroristen inbegrepen. Ruim driehonderd mensen raakten gewond. Het strafrechtelijk onderzoek werd ruim een jaar geleden afgerond. Er zijn meer dan tien verdachten, die terecht zullen staan voor een volksjury. Het proces zal op zijn vroegst in de loop van volgend jaar beginnen.