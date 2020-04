België verkiest contactonderzoek boven corona-app

België ziet voorlopig af van een corona-app en zet in op contactonderzoek van mensen die positief hebben getest op het virus. „Dat is het systeem dat we nodig hebben om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk in kaart te brengen en te stoppen”, zei verantwoordelijk minister Philippe De Backer donderdag tegen de VRT. „Dat moeten we klaar hebben om over te gaan naar een exitstrategie. Daar is geen app voor nodig.”

Volgens De Backer, die een federale coronataskforce leidt, zou een app eventueel wel nuttig kunnen zijn. „Maar heel weinig mensen zouden hem gebruiken”, zei hij verwijzend naar Oostenrijk, waar volgens hem maar 3 of 4 procent van de inwoners een app van het Rode Kruis heeft gedownload, terwijl 60 procent nodig is.

Als het openbare leven geleidelijk weer op gang komt, komt de nadruk dus te liggen op het contactonderzoek. Contacten van besmette mensen worden dan gebeld en vervolgens getest, zoals dat „al jaren” gebeurt bij infectieziekten. De minister schuift een app niet helemaal opzij. Hij wil kijken hoe die kan worden ontwikkeld en werkt ondertussen aan een juridisch kader. „Als nadien blijkt dat we die kunnen gebruiken zullen we dat doen.”

In Nederland resulteerde een eerste haastige zoektocht in een mislukking, waarbij zeven voorstellen zijn afgekeurd. Het kabinet laat een nieuwe app ontwikkelen en hoopt over een maand een besluit te kunnen nemen.