België telt meer dan 8000 coronadoden

Het aantal mensen dat in België is overleden als gevolg van het coronavirus staat op 8016. De afgelopen 24 uur werden nieuwe 97 sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum. Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 3082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen. Sinds 15 maart zijn 12.441 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Op de intensive care liggen 646 patiënten, een daling van 9.

Het aantal gerapporteerde besmettingen nam toe met 242 tot 50.509.