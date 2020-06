België stopt met persconferenties over coronavirus

De gezondheidsautoriteiten in België stoppen met persconferenties met cijfers over het coronavirus. De frequentie was eerder al teruggeschroefd naar een keer per week. Sinds half maart zijn er 54 persconferenties gehouden. De cijfers worden de komende tijd nog een keer per week bekendgemaakt in plaats van dagelijks, via een persbericht op vrijdag.

De trends blijven over het algemeen gunstig, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag. De „storm” is volgens hem dankzij de bevolking bedwongen. „We mogen de teugels een klein beetje laten vieren.”

In België werden het afgelopen etmaal tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd, waarmee het totaal komt op 9646. Het aantal sterfgevallen neemt gemiddeld af met 7 procent per dag, aldus Van Gucht.

Er werden 108 nieuwe besmettingen gemeld, wat het totaal brengt op 59.819 besmette personen. Het gemiddelde stabiliseert volgens Van Gucht op 120 per dag. Er zijn tot nu toe bijna 1 miljoen testen uitgevoerd.

In de ziekenhuizen liggen nog 477 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 32 nieuwe opnames en werden 45 patiënten ontslagen. Op de intensivecareafdelingen liggen 89 patiënten, tien minder dan een dag eerder.