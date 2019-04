België stelt ontkennen genocides strafbaar

België gaat het strafbaar stellen om genocides die zijn erkend door het Internationaal Strafhof te ontkennen, minimaliseren of verheerlijken. Het Belgische parlement stemt na Pasen voor een aanpassing in de antiracismewet, meldt de krant De Morgen.

De wijziging heeft in eerste instantie vooral betrekking op de volkerenmoorden in Rwanda en Srebrenica. Het ontkennen van de holocaust was al strafbaar.

Dit weekend wordt op veel plaatsen de genocide in Rwanda herdacht. In het kleine Afrikaanse land zijn een kwart eeuw geleden naar schatting 800.000 Tutsi’s en Hutu’s afgeslacht. Dat gebeurde in een tijdsbestek van ongeveer honderd dagen.

In Nederland wordt zondag een stille tocht gehouden in Den Haag. Daarna volgt een herdenkingsplechtigheid in het Haagse stadhuis.