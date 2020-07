België perkt sociale contacten weer in

Inwoners van België moeten het aantal mensen met wie ze vaak contact hebben vanaf woensdag terugbrengen van vijftien tot vijf. Huishoudens mogen die vijf contacten de komende vier weken niet veranderen, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kinderen onder de twaalf jaar worden niet meegerekend.

Premier Sophie Wilmès heeft dat bekendgemaakt na urenlang beraad van de Nationale Veiligheidsraad. Dat werd ingelast vanwege de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, met name in de provincie Antwerpen. Die had de toegestane „sociale bubbel” al verkleind naar tien personen.

Ontmoetingen buiten de bubbel met meer dan tien personen (en met mondkapje) zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor recepties, voor jongerenkampen wordt een uitzondering gemaakt. Verder wordt het aantal toegestane aanwezigen op (sport)evenementen gehalveerd. Dat mochten er 200 binnen zijn en buiten 400. Dat zou oorspronkelijk vanaf 1 augustus worden verdubbeld, maar gaat nu terug naar respectievelijk 100 en 200, waarbij een mondkapjesplicht geldt.

In winkels en andere overdekte publieke ruimtes is een mondkapje al verplicht. Alleen winkelen wordt opnieuw de regel, gedurende maximaal een halfuur. Thuiswerken wordt sterk aangeraden. De registratieplicht bij een bezoek aan de horeca gaat ook gelden voor bepaalde sportactiviteiten en in wellnesscentra.

Lokale autoriteiten moeten „krachtdadig” optreden als de epidemiologische situatie verslechtert zoals in Antwerpen, aldus de premier. Zij krijgen „alle ruimte” in te grijpen.

Premier Wilmès noemde de inperking van de sociale contacten een „heel moeilijk” besluit, bedoeld om een nieuwe lockdown te voorkomen. Zij sluit niet uit dat die opnieuw noodzakelijk is. „Blijf zorgen voor uzelf, en voor elkaar”, was haar boodschap aan de bevolking.