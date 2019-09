‘België pakte al 94 terreurverdachten op’

De Belgische autoriteiten hebben dit jaar al 94 terreurverdachten opgepakt op Belgische luchthavens. Dat melden de kranten Het Laatste Nieuws en Le Soir.

Veertig verdachten zijn mensen die eerder al een keer zijn afgereisd naar Syrië of mensen die dat van plan waren. De andere 54 opgepakte mensen worden genoemd in dossiers over terrorisme of radicalisering.

Een speciaal politieteam, genaamd BelPIU, doorzocht sinds begin vorig jaar miljoenen passagiersgegevens om gezochte terreurverdachten te vinden. Volgens de directeur van het team komen alleen de gegevens van mensen die gezocht worden bij hen terecht. Het gaat dan om mensen die vliegen vanaf een Belgische luchthaven, daar aankomen of overstappen.