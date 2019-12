België moet kinderen Syriëgangers helpen

België moet tien jonge kinderen van Syriëgangers consulaire bijstand verlenen en reisdocumenten bezorgen. Dat besloot de kortgedingrechter in Brussel, die de staat volgens Het Laatste Nieuws zes weken de tijd heeft gegeven om dat te regelen.

De kinderen en hun moeders verblijven momenteel in het grote kamp Al-Hol in Syrië. Hun advocaten waren naar de rechter gestapt om hun terugkeer naar België mogelijk te maken. De rechtbank stelde hen deels in het gelijk en legde ook een dwangsom op van 5000 euro per dag vertraging en per kind.

De rechter oordeelde ook dat de drie moeders en een mannelijke Syriëganger niet teruggehaald hoeven te worden. Het gaat alleen om de kinderen, die tussen de zes maanden en zeven jaar oud zouden zijn. Het is nog onduidelijk of de Belgische staat zich neerlegt bij het vonnis.