‘België moet IS-weduwen en kinderen ophalen’

Twee advocaten dagvaarden de Belgische staat om een gewonde terrorist, drie IS-weduwen en hun tien kinderen vanuit Syrië naar België of een veilige plek in de regio over te brengen. Dat schrijven de Belgische kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De procedure wordt maandag opgestart en het kort geding dient waarschijnlijk donderdag of vrijdag in Brussel. De vrouwen en kinderen (die tussen de nul en zeven jaar oud zijn) verblijven in een vluchtelingenkamp in Syrië dat buiten de bufferzone ligt die de Turken nu bezetten. De kinderen zouden ziek en ondervoed zijn. De terrorist ligt in het ziekenhuis van een Koerdische gevangenis in Al-Hasakah.

Als de Belgische staat niet binnen vijftien dagen actie onderneemt, dan eisen de advocaten dwangsommen van 7500 euro per dag per persoon, met een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro per verzoeker.