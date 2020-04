België meldt voor eerst meer dan 100 nieuwe sterfgevallen

In België zijn de afgelopen 24 uur 123 coronapatiënten overleden. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan honderd sterfgevallen als gevolg van het longvirus zijn gemeld. Het totaal aantal doden is hiermee op 828 gekomen. Ruim 93 procent van hen was ouder dan 65.

Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Er zijn 560 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, waar nu 4.995 mensen liggen, van wie 1.088 op de intensive care. Een recordaantal sinds de uitbraak mocht het ziekenhuis ook verlaten, 436 personen, zei viroloog Steven Van Gucht. In totaal zijn 1.696 coronapatiënten genezen verklaard.

Volgens Van Gucht komen er „verontrustende” berichten binnen van huisartsen die zeggen dat mensen bang zijn zich te laten onderzoeken door hun arts of in het ziekenhuis. „Onze huisartsen en ziekenhuizen hebben zich zo georganiseerd dat zij op een veilige manier iedereen kunnen onderzoeken.” Hij drukte de Belgen op het hart niet na te laten de dokter te bellen als ze ziek zijn, ook wanneer ze klachten hebben die niet corona gerelateerd zijn.