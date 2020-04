België meldt ruim 280 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in België is met 283 gestegen naar 4440. Ook moesten nog eens 250 mensen met het virus worden opgenomen in het ziekenhuis, melden de autoriteiten.

Het virus grijpt in België onder meer om zich in heen in verpleeghuizen. Daar stierven de afgelopen 24 uur 179 mensen die Covid-19 hadden of bij wie dat wordt vermoed. Ziekenhuizen hebben melding gemaakt van 103 sterfgevallen, bericht VRT Nieuws. Ook overleed nog iemand op een andere locatie.

Ruim 1200 coronapatiënten liggen in België op de intensive care. Zij worden in bijna 890 gevallen beademd. De Belgische autoriteiten kondigden vorige maand een lockdown af om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt woensdag gepraat over verlenging van de maatregelen.