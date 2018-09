België laat Milli Görüs doorlichten

De Belgische inlichtingendienst gaat uitzoeken welke verenigingen en geldstromen schuilgaan achter de Turkse moskee-organisatie Milli Görüs. De regering acht dat nodig omdat de beweging een islamitische school wil oprichten in Genk, een Vlaamse stad met een grote Turkse gemeenschap.

,,Ik wil volledige duidelijkheid over de omstandigheden waarin deze beweging een middelbare school opricht in Genk’’, aldus minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken en Veiligheid). Staatssecretaris Zuhal Demir (Gelijke Kansen) vreest voor ,,totale segregatie’’ en ,,nog meer Turkse inmenging in ons land, via de schoolbanken''. ,,Het is een nachtmerrie voor Turken die Europeaan willen zijn.’’

In Nederland was onlangs ook ophef over Milli Görüs. Kamerleden zijn bezorgd over Turkse plannen om in ons land weekendscholen op te richten gericht op de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst. En de NRC berichtte dat de beweging de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren heeft meegenomen naar Turkije om hen te laten onderwijzen door een radicale imam.