België investeert 5,3 miljard euro in spoor

België steekt de komende jaren 5,3 miljard euro in verbetering van de spoorinfrastructuur. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een investeringsplan waarmee stations worden opgeknapt, treinstellen en locomotieven worden gekocht en nieuw spoor wordt aangelegd.

Verder wordt in diverse steden in de omgeving van het station geïnvesteerd, bijvoorbeeld in fietsenstallingen, parkeerplaatsen en betere toegankelijkheid van perrons voor mensen met beperkte mobiliteit. Het spoornetwerk voor regionale treinen rond Brussel wordt uitgebreid en de veiligheid gaat omhoog door het Europese controlesysteem (ETCS) uit te rollen, liet minister van Mobiliteit François Bellot weten.