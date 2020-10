België in volle vaart richting plafond van de intensive care

In België is van een kentering in de opmars van het coronavirus nog niets te zien. Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen. Als dat zo doorgaat overstromen de intensivecareafdelingen binnen een week, zegt viroloog Steven Van Gucht van de Belgische tegenhanger van het RIVM. Daardoor lijken de Belgische regeringen die zich vrijdagmiddag over de crisis buigen niet onder strengere maatregelen uit te kunnen.

Het virus blijft steeds vaker toeslaan bij middelbare en oudere Belgen. Bij jongeren is de snelle groei eruit, maar bij bijvoorbeeld zeventigers en negentigers ziet Van Gucht „een belangrijke toename”. In verpleeg- en bejaardentehuizen gaat het inmiddels ook ernstig mis. Binnen een week is het aantal nieuwe besmettingen er meer dan verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

„Houd moed. Ook dit zal goedkomen”, bezwoer Van Gucht.