België hoeft kinderen Syriëgangers toch niet terug te halen

België hoeft kinderen van Syriëstrijders toch niet terug te halen. Het hof van beroep velt een ander oordeel dan de rechtbank vorig jaar deed, schrijven Belgische media.

De rechtbank droeg de regering in 2019 op tien kinderen van Vlaamse Syriëstrijders, geen van allen ouder dan acht jaar, zo snel mogelijk op te halen uit de kampen in Noord-Syrië waar ze vastzaten. België moest hun bovendien de benodigde reisdocumenten geven. Omdat de regering weigerde, liepen de dwangsommen rap op tot miljoenen euro’s.

Maar in hoger beroep krijgt de Staat gelijk, schrijven onder andere De Standaard en De Morgen. Die is niet verplicht om strijders of hun kinderen te repatriëren. Van kinderen staat bijvoorbeeld niet vast dat ze uit Belgische ouders zijn geboren en Belg zijn.

De zaak gaat inmiddels nog over zes kinderen. Een strijdster met vier kinderen is al op eigen gelegenheid teruggekeerd.

De advocaten van de gezinnen beraden zich nog of ze in cassatie gaan.