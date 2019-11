‘België hard op weg naar afschaffen Senaat’

De Belgische Eerste Kamer lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Volgens Het Laatste Nieuws staat de afschaffing van Senaat op de lijst prioriteiten van de man die is belast met het zoeken naar een regeringscoalitie, formateur Paul Magnette. De krant meldde dat geen enkele partij nog moeite heeft met het opdoeken van deze Kamer die nog slechts acht keer per jaar bijeenkomt. De Eerste Kamer in Nederland komt wekelijks een keer bijeen.

De bevoegdheden van de Belgische Senaat zijn al in 2014 grondig ingeperkt en de zestig leden worden niet meer rechtstreeks gekozen. Als België een nieuwe regeringscoalitie heeft die de afschaffing ter hand neemt, kan na een grondwetswijziging de Belgische Senaat na 193 jaar in 2024 de deuren voorgoed sluiten.