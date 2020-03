België haalt 9.500 gestrande reizigers uit 14 landen

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken haalt 9.500 door het coronavirus gestrande Belgische reizigers uit 14 landen op. Het heeft daarvoor de nationale luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ingeschakeld, die 56 vluchten heeft ingepland naar onder meer Gambia, Marokko, Spanje en Portugal.

Dat meldt Brussels Airlines. Het gaat om mensen die op vakantie- of zakenreis of familiebezoek in het buitenland zijn maar niet terug naar België kunnen omdat vluchten zijn geschrapt.

Belgen en andere legale inwoners van het land die terug naar huis willen, moeten zich op een speciale website van het ministerie inschrijven. Donderdag zijn al vluchten geland uit Agadir en Marrakesh in Marokko. Die toestellen hadden elk 180 passagiers aan boord.