België gaat overnemen coronapatiënten verplichten

België gaat ziekenhuizen verplichten coronapatiënten over te nemen als voor hen elders geen plaats is. De verplichte spreiding is nodig omdat de ziekenhuizen vollopen maar zij elkaar toch niet altijd willen helpen, zeggen de betrokken ministers.

Zwaarder getroffen delen van België, zoals Brussel en Luik, konden de afgelopen weken niet altijd op de hulp rekenen van streken waar de nieuwe golf van de coronapandemie nog minder huishield. Zo verklaarde de burgemeester van Aalst begin deze maand dat er geen nieuwe patiënten uit Brussel meer welkom waren en deed een Brusselse ziekenhuisdirecteur zijn beklag over de geringe solidariteit van Vlaamse collega’s. Nu steeds meer ziekenhuizen de toestroom niet meer aankunnen, willen de ministers zo snel mogelijk de wet wijzigen zodat „de transfer van patiënten onder bepaalde voorwaarden zal kunnen worden verplicht”.

In België grijpt het coronavirus sneller om zich heen dan in welk ander Europees land dan ook. Nederland, dat net iets minder zwaar is getroffen, verplicht ziekenhuizen wel om een aantal bedden vrij te houden maar nog niet om patiënten op te nemen.