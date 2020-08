België doneert 5 miljoen euro voor Libanon

België trekt 5 miljoen euro uit voor hulp aan Libanon, waar dinsdag door een zware explosie een deel van hoofdstad Beiroet werd verwoest. Daarnaast doneert België 1 miljoen euro aan het Rode Kruis. Het land stuurde al een C-130-vrachtvliegtuig naar Beiroet met noodzakelijke medische en andere hulpgoederen.

„Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap met deze donorconferentie een krachtig signaal geeft om deze enorme catastrofe het hoofd te bieden. Voor de burgers in Beiroet komt dit bovenop een bijzonder ernstige economische en gezondheidscrisis waarmee het land al eerder geconfronteerd werd. Ondanks de vele noodhulp die al onderweg is zijn bijkomende middelen absoluut noodzakelijk en is het belangrijk deze internationale hulp zo snel mogelijk te coördineren,” aldus minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Veel landen hadden al hulpgoederen en reddingswerkers gestuurd naar Libanon. Zondagmiddag wordt een virtuele donorconferentie gehouden onder leiding van de Franse president Emmanuel Macron. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) neemt namens Nederland deel aan de conferentie.