België denkt over verplicht mondkapje in winkels

Belgen moeten mogelijk ook in winkels een mondkapje gaan dragen. De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag bijeen om onder andere over deze maatregel te overleggen om een tweede golf van de coronapandemie af te wenden. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is al verplicht.

De roep om mondkapjes in winkels te verplichten klinkt in België steeds luider. Nu wordt Belgen nog sterk aangeraden om tijdens het winkelen een mondmasker te dragen. Onder andere de Hoge Gezondheidsraad, die het Belgische ministerie van Volksgezondheid adviseert, dringt erop aan dat aan te scherpen.

De Nationale Veiligheidsraad krijgt woensdag te horen of ook de deskundigen van de GEES, de Belgische tegenhanger van het Nederlandse OMT, daar heil in zien. Dan wordt daarover besloten, zei premier Sophie Wilmès volgens de Vlaamse omroep VRT donderdag in het parlement.

Het coronavirus was ook in België wekenlang op de terugtocht. Maar de afgelopen dagen is het aantal besmettingen gestagneerd en daarna licht gestegen.