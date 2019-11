België debatteert over abortus en euthanasie

Rek de abortustermijn op en maak euthanasie ook mogelijk voor dementerenden. Met die wetsvoorstellen kwamen de Vlaamse liberalen deze maand. Ze zorgen voor spanningen in de regering.

„Wij willen verder gaan op de progressieve weg die ons land in het verleden heeft gevolgd.” Dat schrijven drie parlementariërs van de Vlaamse liberale partij Open VLD op 22 oktober in een wetsvoorstel voor een ruimere abortuspraktijk.

Ze bepleiten een verlenging van de abortustermijn van twaalf naar achttien weken en juist een verkorting van de verplichte bedenktijd na de intake: van zes naar twee dagen. Daarnaast moet zwangerschapsafbreking na achttien weken mogelijk worden als er „een ernstig risico” bestaat dat het kind met een zware aandoening geboren zal worden. Onder de huidige regelgeving is abortus na de uiterste termijn enkel mogelijk als die aandoening vaststaat.

Verdeeldheid

Iedereen moet vrij zijn om medewerking aan een abortus te weigeren, aldus de liberalen. Maar valse informatie verspreiden over het thema, of het achterhouden van juiste informatie moet strafbaar worden gesteld. Verder moet de abortuspraktijk als geheel uit de Strafwet.

De voorgestelde wetswijzigingen zorgen in de Belgische politiek voor de nodige beroering. Federaal tekent zich een meerderheid af vóór het voorstel, maar in Vlaanderen zijn de kaarten anders geschud. Een meerderheid van christendemocraten (CD&V), Vlaams-nationalisten (N-VA) en uiterst rechts (Vlaams Belang) hebben laten weten er geen steun aan te geven.

In de Kamercommissie Justitie, waar een wetsvoorstel in eerste instantie belandt, leidde het voorstel vorige week tot dermate heftige discussies dat het nog niet tot besluitvorming kon komen. Woensdag staat het daarom opnieuw op de agenda.

CD&V heeft inhoudelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel, maar hekelt ook het feit dat de liberalen de plannen op eigen houtje in het parlement brengen. CD&V en Open VLD zitten samen in de regering, ook al handelt die sinds de verkiezingen van mei alleen nog de lopende zaken af. Wat CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten betreft schept dat nog altijd wederzijdse verplichtingen. „Is een regeerakkoord om te lachen misschien?”, vroeg hij zondag op televisie aan zijn Open VLD-collega Katja Gabriëls. Die is echter van mening dat er van een regering geen sprake meer is.

Voltooid leven

Het debat over abortus was nog volop gaande, toen Open VLD vorige week een wetsvoorstel indiende om euthanasie bij wilsonbekwamen mogelijk te maken. Euthanasie is in België nu enkel toegestaan als patiënten helder van geest zijn. In geval van dementie of ernstige parkinson kan het dus niet, ook al ligt er een voorafgaande wilsverklaring. Dat ziet de partij graag veranderen.

En dan was er nog partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, die in de krant De Morgen pleitte voor euthanasie bij „voltooid leven.” Die oproep vindt nog weinig bijval. De officiële partijvoorstellen rond euthanasie kunnen op meer steun rekenen.