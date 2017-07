België bevriest tegoeden 158 Syriëstrijders

De banktegoeden van 158 Belgische terroristen die strijden in jihadistische gebieden in Syrië en Irak worden bevroren. Dat heeft de Belgische regering vrijdag besloten. Het totaal komt daarmee op 211. Meerdere personen op de lijst zijn vermoedelijk al gesneuveld.

„Door de geldstromen van de Syriëstrijders droog te leggen, kunnen ze hun middelen niet gebruiken voor terroristische handelingen in Syrië of in Europa”, zei minister van Justitie Koen Geens. Bovendien wordt het lastiger voor ze om naar Europa terug te keren.

„Het spreekt voor zich dat de strijd tegen terrorisme ook op financieel vlak gevoerd moet worden”, voegde minister van Financiën Johan Van Overtveldt daaraan toe.