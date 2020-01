Belgen uit Wuhan kunnen terug naar huis

De vijftien Belgen die zich in het Chinese Wuhan bevinden kunnen zaterdag mee terug naar Europa vliegen met een door Frankrijk gecharterd vliegtuig. Dat heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Hoeveel Belgen daadwerkelijk op het vliegtuig zullen stappen, is niet bekend. De repatriëring is niet verplicht.

Over de praktische regelingen wordt momenteel nog overleg gepleegd met de autoriteiten. Een Belgisch consulair medewerker vliegt mee om de Belgen bij te staan.

Woensdag paste het ministerie het reisadvies voor China aan. Met uitzondering van Hongkong raadt België niet-essentiële reizen naar China af. Naar Wuhan en de hele provincie Hubei worden alle reizen afgeraden. Belgische reisbureaus hebben trips naar China geannuleerd.