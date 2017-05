Belgen testen poliovaccin bij Nederlanders

Vijftien Nederlandse proefpersonen gaan vanaf maandag een kleine maand in quarantaine op het terrein van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) om een vaccin tegen polio te testen. De universiteit heeft voor het project een dorp van 66 containers gebouwd.

Daarin bevinden zich onder meer een fitnessruimte en een ontspanningsruimte. De deelnemers mogen ook gewoon bellen of skypen naar familie of vrienden.

Dankzij vaccinatie komt polio nauwelijks meer voor in de wereld. Probleem met het huidige orale vaccin, waarin het virus is afgezwakt maar nog wel leeft, is dat het in één op de miljoen gevallen juist polio veroorzaakt. Daarom willen de onderzoekers een veiliger vaccin ontwerpen.

In Nederland wordt al decennia gevaccineerd met een injectie. Het virus daarin leeft niet meer en is dus helemaal veilig. Maar in ontwikkelingslanden wordt doorgaans het orale vaccin gebruikt. Dat is goedkoper en makkelijker toe te dienen.

De onderzoekers hadden proefpersonen nodig die als kind de injectie hebben gekregen. België stapte daar pas later op over dan Nederland, vandaar dat specifiek is gezocht naar Nederlanders.

De proefpersonen krijgen in het containerdorp een nieuwe afgezwakte versie van het poliovirus ingeënt. Dat levert volgens de onderzoekers geen risico voor hen op. Wel moet koste wat kost worden voorkomen dat het virus in het milieu terechtkomt, bijvoorbeeld door menselijk contact. Daarom moeten de proefpersonen in quarantaine. Zij krijgen voor hun deelname circa 8500 euro betaald.

Het is de bedoeling dat aan het begin van de zomer nog eens vijftien personen zich laten opsluiten in het containerdorp.