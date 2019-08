Belgen roepen op tot staakt-het-vuren in Idlib

België heeft gezamenlijk met Koeweit en Duitsland bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ontwerpresolutie ingediend die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Idlib. De drie landen willen het escalerende geweld in en rond de Syrische provincie aankaarten en alle partijen oproepen tot naleving van het internationale humanitair recht.

„Met het gemeenschappelijke voorstel van resolutie wil ons land de Veiligheidsraad aanzetten tot collectieve actie om de burgerbevolking in Syrië te hulp te schieten. De resolutie moet de internationale druk op Syrië verhogen en een humanitaire catastrofe - zoals we die gezien hebben in Aleppo - voorkomen”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in België.

De provincie Idlib ligt in het noordwesten van Syrië en heeft meer dan 3 miljoen inwoners. Het is een van de laatste regio’s die niet in handen is van de regering van president Bashar al-Assad.