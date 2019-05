Belgen per ongeluk voor ‘terrorist’ aangezien

De politie in Antwerpen heeft tijdens een antiterreuroefening een pijnlijke vergissing begaan. Twee personen die niet deelnamen aan de oefening in het Sportpaleis vorige week woensdag werden door gewapende agenten voor figuranten aangezien die terroristen speelden. De agenten hielden de twee onder schot en sloegen hen in de boeien.

Volgens de Gazet van Antwerpen kwam de fout pas aan het licht in het cellencomplex. „Ik heb doodsangsten uitgestaan”, zegt de 25-jarige Hamed Jabarkhel uit Borgerhout. De man van Afghaanse origine werkt in de buurt van het Sportpaleis en was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de oefening. Na het werk werd hij met een collega aangehouden.

De politie van Antwerpen bevestigt het voorval op Twitter. „Het parket en onze dienst intern toezicht onderzoeken de zaak. We betreuren deze fout en zullen ons formeel verontschuldigen.”