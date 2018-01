Belgen nemen Surinaams onderwijs op de schop

Experts van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaan op verzoek van Suriname de komende jaren helpen het lager onderwijs in het land te hervormen. Dat is nu nog grotendeels gebaseerd op Nederlandse methoden en lesmateriaal. Met die koloniale restanten wordt resoluut afgerekend, aldus VUB-hoogleraar Koen Lombaerts, die het project coördineert.

Eerder schakelde Suriname Nederlandse deskundigen en een uitgeverij in voor nieuw lesmateriaal voor de groepen 1 tot en met 6. Dat lijkt volgens Lombaerts nog sterk op de Nederlandse schoolboeken, ook al werden afbeeldingen van blanke kinderen vervangen.

Nog altijd worden kwestie als de kosten van ski’s en caravantrips naar Zwitserland behandeld, weet Lombaerts. „Maar in Suriname is nog nooit een vlokje sneeuw gevallen, noch is er sprake van enig caravantoerisme.”

De Belgen gaan het lesmateriaal nog eens onder de loep nemen en ook met de groepen 7 en 8 aan de slag. „Dat moet eindigen in een bijsturing van een curriculum op maat van Suriname, met aangepaste leerplannen, een nieuwe aanpak van lesgeven en andere evaluatiemethoden.”

Suriname heeft voor de onderwijshervorming 20 miljoen dollar geleend van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, waarvan 3,8 miljoen dollar is bestemd voor de VUB.