Belgen mogen weer naar tweede huis

Belgen met een tweede huis aan bijvoorbeeld de kust of in de Ardennen mogen daar binnenkort weer heen. Ook mensen die minstens een jaar een woning of caravan huren mogen hun vakantieverblijf weer gaan bezoeken.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag unaniem besloten het verbod voor de zogenoemde tweedeverblijvers op te heffen, zei de Vlaamse minister-president Jan Jambon woensdag. Volgens de Belgische premier Premier Sophie Wilmès kunnen mensen „op korte termijn” weer afreizen naar hun tweede verblijf. „We gaan de heropening niet nodeloos vertragen.” Eerder werd 8 juni als datum genoemd.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan geldt sinds half maart een verbod op niet-essentiële verplaatsingen in België. Ondanks allerlei versoepelingen was een bezoek aan een tweede huis nog niet toegestaan. Dat stuitte op veel onbegrip, bijvoorbeeld omdat mensen onderhoud wilden plegen of de stad ontvluchten. Een groep tweedeverblijvers was al naar de rechter gestapt om het verbod ongedaan te krijgen.

Volgens de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé is de kust nog niet klaar voor de tweedeverblijvers. „Ik gun het iedereen om naar de kust te komen, maar ik vrees voor een overrompeling.”

In België werden het afgelopen etmaal 192 nieuwe besmettingen geconstateerd, wat het totaal brengt op 55.983. Er werden 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Op de intensive care liggen er nog 313, een daling van 32 in de afgelopen 24 uur. België telt nu 9150 (vermoedelijke) sterfgevallen door Covid-19, een stijging van 42.