Belgen mogen genieten van de zon maar op afstand van elkaar

Inwoners van België kunnen volgens het Nationaal Crisiscentrum genieten van het verwachte mooie weer komend weekend, „maar met respect voor de maatregelen”. In België, dat op slot is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de paasvakantie van start. De Belgen mogen zich echter niet buiten de deur begeven behalve voor noodzakelijke bezigheden zoals eten kopen. Ook sporten mag, maar niet in groepsverband.

Prof. Yves Stevens van het crisiscentrum: „We hebben allemaal naar 3 april uitgekeken want het is het begin van de paasvakantie en het wordt mooi weer. U kunt genieten, maar met respect voor de maatregelen.”

„U kunt gaan wandelen, lopen of fietsen, maar doe het alleen of met gezinsleden of met een vriend en houd dan fysieke afstand van elkaar. Een fietstocht met de fietsclub kan niet”, licht hij de regels toe. „Barbecues kunnen, maar alleen met het gezin, en dus niet met buren of vrienden. Picknicks in het park zijn niet toegestaan en tochtjes met de motor of met de zeilboot ook niet. Het blijft nodig dit vol te houden”, aldus Stevens.

De kustgemeenten hebben maatregelen getroffen om dagjesmensen en eigenaars van een vakantiewoning te weren. Die zijn niet welkom en worden beboet en weggestuurd als ze toch proberen te komen.