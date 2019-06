Belgen moeten opnieuw naar de stembus

In twee plaatsen in België moeten de inwoners zondag opnieuw naar de stembus, omdat bij de laatste verkiezingen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zowel in Bilzen als in Neufchâteau moeten de verkiezingen daarom over.

In Bilzen waren meer stemmen uitgebracht dan er door de stembureaus waren geteld en in één stembureau had niet iedereen een stem voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitbrengen. De Raad van State besloot daarom dat de Bilzenaren opnieuw moeten stemmen.

Allerlei partijkopstukken hebben de afgelopen tijd campagne in Bilzen gevoerd, vooral uit angst dat Vlaams Belang daar hoog gaat scoren, meldt Het Laatste Nieuws.

In Neufchâteau moeten de verkiezingen over na klachten over gesjoemel met volmachten.

Stemmen is in België verplicht, hoewel het wel is toegestaan blanco te stemmen.