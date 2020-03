Belgen barricaderen sluipwegen naar Nederland met betonblokken

Om het coronavirus in te dammen, sluiten Belgische grensgemeenten sluipwegen naar Nederland af met betonblokken. De Belgische autoriteiten willen zo voorkomen dat Belgen onnodig naar Nederland gaan. In België geldt een reisverbod.

Maandag rond 12 uur gaan enkele verbindingen tussen Lanaken en Maastricht dicht, maakte de burgemeester van Lanaken bekend. Volgens hem speelt het probleem ook in andere grensgemeenten. Fietsers en voetgangers kunnen passeren. „We doen dat nu omdat we vaststellen dat een groep mensen hardleers blijft en naar winkels in Maastricht blijft trekken”, aldus de burgemeester. Eerder speelde ook al het omgekeerde: Nederlanders die ondanks het verbod naar België gingen.

Enkele grensovergangen blijven open voor automobilisten voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer en mantelzorg, co-ouderschap en zorg voor dieren.