Belg kraakt wiskundige puzzel

Een Belgische computerprogrammeur is erin geslaagd om een bijzonder moeilijke wetenschappelijke puzzel op te lossen. Bernard Fabrot had daar zelf een programma voor gemaakt, dat meer dan drie jaar onafgebroken heeft gerekend. Het gaat om een vraag die de Amerikaanse universiteit MIT in 1999 had gesteld. De instelling zelf dacht dat het goede antwoord pas na 35 jaar zou komen.

Voor de puzzel moet eerst een begingetal worden uitgerekend. Daar moet vervolgens ongeveer 80.000 miljard keer achter elkaar een kwadraat van worden berekend. Zonder het begingetal was de eerste som niet te doen, zonder die eerste som was de tweede berekening onmogelijk, enzovoort. Dat moest voorkomen dat iemand meerdere computers tegelijk aan het werk zou zetten om de code te kraken. Fabrot gebruikte voor het berekenen een eenvoudige Intel Core i7-6700-processor die in gewone pc’s zit.

Een ander team wetenschappers staat ook op het punt de puzzel op te lossen. Volgens MIT zullen zij op 11 mei de laatste berekening uitvoeren. Daar hebben ze echter maar twee maanden voor nodig gehad, veel minder dan Fabrot.

De manier van berekenen kan worden gebruikt om de blockchain beter te beveiligen. Dat is de technologie achter virtuele munten als de bitcoin.