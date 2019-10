Belg bekent na jaren nog twee moorden

Een 55-jarige Belg uit Deurne heeft na ruim twintig jaar twee moorden bekend. Stephaan D.L. had eerder al twee moorden op vrouwen in 1992 en 1997 bekend. Tijdens een verhoor bekende hij de twee andere moorden.

De man werd in oktober vorig jaar aangehouden op verdenking van de moord op een 30-jarige vrouw in Antwerpen in 1992. De vrouw was gewurgd en had steek- en snijwonden. In september van dit jaar werd hij, in hechtenis, aangehouden voor de moord in 1997. Nadat hij die had bekend, gaf hij toe nog twee vrouwen om het leven te hebben gebracht. Hij kon worden opgepakt door DNA-onderzoek.

De twee moorden die de man nu heeft toegegeven, zijn gepleegd in 1993 en 1994.