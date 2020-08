Belegering hotel Mogadishu eindigt met 17 doden

Na een hevig vuurgevecht van drie uur tussen strijders van de islamitische terreurgroep al-Shabaab en veiligheidstroepen is er zondag een einde gekomen aan de belegering van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu, zeiden regerings- en politiefunctionarissen.

Zeker zeventien mensen, onder wie vijf aanslagplegers, kwamen om tijdens de belegering. Die begon toen islamistische terroristen een populair strandhotel in Mogadishu bestormden.

Onder de doden zijn twee regeringsmedewerkers, drie hotelbewakers en vier burgers, vertelde de politie.

Terwijl de meeste gasten van het vier verdiepingen tellende hotel zijn gered, zijn 28 gewonden naar ziekenhuizen gebracht, zei het hoofd van de plaatselijke ambulancedienst.

Volgens regeringswoordvoerder Ismael Mukhtar Omar zaten er vijf terroristen achter de aanslag, waarvoor terreurbeweging al-Shabaab de verantwoordelijkheid heeft opgeëist.

De aanval begon zondag aan het eind van de middag met een ontploffing van een auto met explosieven bij het Elite Hotel aan het Lido strand. Na de explosie bestormden gewapende mannen het complex. In het gebouw was geweervuur te horen. Veiligheidstroepen stonden de beveiligers van het hotel bij om een eind aan de belegering te maken.

Het hotel, dat eigendom is van de Somalische parlementariër en prominente zakenman Abdullahi Mohamed Nur, wordt veel bezocht door politici en journalisten.

Militanten van al-Shabaab, een aan al-Qaeda gelieerde terreurbeweging, voeren geregeld bomaanslagen en andere aanvallen uit in Mogadishu. Hun doel is de door het Westen gesteunde federale regering omver te werpen en een staat te vestigen op basis van de sharia-wetgeving. Ook andere hotels in Mogadishu waren eerder al doelwit van aanslagen.