Belastingdienst geeft aangiften Trump niet

De Amerikaans belastingdienst IRS heeft de belastingaangiften van president Donald Trump niet overgedragen aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Een deadline hiervoor liep dinsdagavond om 23.00 af. De minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat hij niet kon meewerken aan het verzoek „totdat is vastgesteld dat dat in lijn is met de wet”. De minister denkt op 6 mei meer duidelijkheid te kunnen geven.

Richard Neal, de Democratische voorzitter van de Ways and Means Committee, heeft gevraagd om zowel de persoonlijke als de zakelijke aangiften van de president over de afgelopen zes jaar. Neal is het enige lid van het Huis van Afgevaardigden dat wettelijk bevoegd is om Trumps aangiften op te vragen. De weigering leidt waarschijnlijk tot een lange juridische strijd die zal lopen tot aan het Hooggerechtshof.