Belastingaangiftes Trump voorlopig geheim

De belastingaangiftes van de Amerikaanse president Donald Trump blijven voorlopig geheim. Het Hooggerechtshof heeft maandag bepaald dat ze niet worden overgedragen aan het Huis van Afgevaardigden, dat graag inzage heeft in de documenten.

Begin deze maand verloor Trump het hoger beroep in de zaak om inzicht te krijgen in zijn belastingaangiftes. Daarop stapte de president naar het Hooggerechtshof om het vrijgeven van zijn aangiftes alsnog tegen te houden. Het hof blokkeert nu tijdelijk de eerdere uitspraak, tot 5 december. Daarna besluit het hof of het Trump’s beroep tegen de eerdere uitspraak in behandeling neemt.

Er loopt nog een zaak bij het Hooggerechtshof over de financiën van Trump. Aanklager Cyrus Vance uit New York onderzoekt of valsheid in geschrifte is gepleegd bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen: Stormy Daniels en Karen McDougal. Zij zeggen een affaire te hebben gehad met Trump. De advocaten van de president stellen dat Vance ook informatie heeft opgevraagd bij de accountants die niets met zijn onderzoek te maken hebben.

De juristen hebben eerder betoogd dat Trump niet alleen onschendbaar is, maar ook gevrijwaard moet blijven van dergelijke onderzoeken.