Belangrijke week in afzettingsonderzoek

De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden begint komende week met het opstellen van aanklachten voor een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Diezelfde commissie houdt maandag nog een hoorzitting in het onderzoek.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei donderdag dat de aanklachten moeten worden opgesteld. Het is de bedoeling dat de commissie daar komende week ook nog over stemt, zodat het Huis nog voor het kerstreces op 20 december begint, een afzettingsproces in de Senaat goed kan keuren.

De commissie hoort maandag raadslieden van de inlichtingencommissie over hun rapport met bewijs tegen de president dat dinsdag is gepresenteerd. De commissie voor Justitie gebruikt de zitting om beter te kunnen bepalen wat er in de aanklachten moet komen.

In het rapport van de Democraten staat dat Trump uit eigenbelang zijn macht als president misbruikte om de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk te zetten. De Verenigde Staten hielden militaire steun aan Oekraïne in en beloofden Zelenski een ontmoeting met de president in het Witte Huis als hij een onderzoek in zou stellen naar Trumps politieke rivaal Joe Biden. Ook staat erin dat Trump probeerde het onderzoek te dwarsbomen door leden van zijn kabinet niet toe te staan gehoord te worden en door getuigen openlijk te intimideren.

Trump heeft meerdere keren gezegd een proces in de Senaat toe te juichen. Daar hebben de Republikeinen een meerderheid en daarom denkt de president dat er een eerlijk proces tegen hem wordt gehouden waar hij zich kan verdedigen. Hij heeft het onderzoek van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden regelmatig een „hoax” genoemd.