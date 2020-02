Belangrijke voorverkiezingen Democratische kandidaten in Iowa

De eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace in de Verenigde Staten worden maandag gehouden in de staat Iowa. Bij de Republikeinen lijkt het een uitgemaakte zaak. Hoewel president Donald Trump twee tegenstrevers heeft, is hij de grote favoriet. Bij de Democraten is er door de kandidaten afgelopen maanden flink campagne gevoerd in Iowa om steun te vergaren.

Nog elf Democraten hopen het in november op te nemen tegen Trump. De vier belangrijkste kandidaten zijn voormalig burgemeester Pete Buttigieg, oud-vicepresident Joe Biden en de senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren. In de peilingen in Iowa gaan Sanders en Biden aan kop. De grootste regionale krant in Iowa, Des Moines Register, steunt Warren.

Bij de laatste peiling, 24 uur voor de verkiezingen, gaat Sanders aan de leiding met 28 procent van de stemmen. Biden is tweede met 21 procent, gevolgd door Buttigieg (15) en Warren met 14 procent.

De voorverkiezingen in Iowa worden gehouden door middel van een zogeheten caucus. Dat is een debatavond waarbij leden van de partij kunnen worden overtuigd op een kandidaat te stemmen. Daarna wordt hoofdelijk gestemd om te bepalen hoeveel steun kandidaten krijgen.

Een goed resultaat kan voor een kandidaat een flinke steun in de rug zijn, terwijl een slecht resultaat het einde van een campagne kan betekenen.