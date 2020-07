Belangrijke steun voor oppositiekandidaat verkiezingen Polen

De uitdager van de Poolse president bij de verkiezingen op 12 juli heeft belangrijke steun gekregen. Tv-persoonlijkheid Szymon Holownia schaarde zich achter Rafal Trzaskowski, de huidige burgemeester van Warschau.

Samen waren zij in de eerste ronde van de verkiezingen afgelopen zondag goed voor 44, 5 procent van de stemmen. De nationaal-conservatieve president Duda vergaarde toen 43,5 procent van de stemmen. Trzaskowski en Duda nemen het tegen elkaar op in de tweede ronde over anderhalve week, omdat niemand de absolute meerderheid kreeg.

De liberaal-conservatieve Trzaskowski was in de eerste ronde goed voor 30,5 procent van de kiezers. De pro-Europeaan is aangewezen op wat hij zelf de „democratische oppositie” noemt. Het is voor hem dan ook gunstig dat Holownia, die nog geen politieke achtergrond had, nu zijn steun voor hem uitspreekt. Holownia riep zijn aanhangers op de juiste keuze te maken. Hij won verrassend 14 procent.