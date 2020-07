Belangrijke steden Marokko in quarantaine

In Marokko zijn acht belangrijke steden in quarantaine gegaan. Het is niet toegestaan naar die steden te gaan of die te verlaten zonder dringende reden. De autoriteiten in de hoofdstad Rabat hebben niet aangegeven hoe lang ze op slot gaan. Het gaat om de economische hoofdstad Casablanca, Fès, Marrakesh, Meknès, Tanger, Tétouan en de tussen Casablanca en Marrakesh gelegen plaatsen Berechid en Settat. Tanger is in economisch opzicht de tweede stad van het land en Marrakesh een van de belangrijkste toeristische trekpleisters.

De quarantaine zou nodig zijn omdat de bevolking zich niet goed houdt aan eerder uitgevaardigde coronamaatregelen volgens verklaringen van de ministeries van Gezondheid en van Binnenlandse Zaken. Daarom verspreidt het virus zich weer.

De steden gaan kort voor een belangrijke islamitisch feest, het Aïd al-Adha of Offerfeest, op slot. Het feest brengt normaal gesproken veel families bij elkaar. Het begint dit jaar in de avond van 30 juli en duurt tot 3 augustus. Marokko stelde begin maart de eerste besmetting vast en de regering ging tot ingrijpende maatregelen over om verspreiding van het virus tegen te gaan inclusief de sluiting van de grenzen. De noodtoestand die wegens het virus is uitgeroepen is eerder deze maand op het laatste moment weer verlengd en duurt nu tot 10 augustus.

Het land van 36 miljoen inwoners is relatief gezien niet zwaar door het virus getroffen. Marokko telde 20.000 besmettingen en ruim driehonderd sterfgevallen.