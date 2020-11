Belangrijke stappen in Afghaanse vredesbesprekingen

De Afghaanse regering en de islamitische Taliban-rebellen zijn elkaar na ruim twee maanden van gesprekken genaderd over de agenda en gespreksonderwerpen voor vredesonderhandelingen, meldde woordvoerder Mohammed Naeem zaterdag namens de Taliban. De regeringsdelegatie heeft zich daarover nog niet uitgesproken.

Volgens de Taliban-woordvoerder zijn de partijen het eens geworden over 21 hoofdpunten voor de inhoudelijke onderhandelingen. De partijen zouden daarover op 15 november in de Qatarese hoofdstad Doha overeenstemming hebben bereikt.

Eerdere berichten van de Afghaanse zender Tolonews over een doorbraak werden onlangs van regeringszijde nog tegengesproken. Regeringswoordvoerder Sedik Sedikki zei woensdag dat enkele eisen van de Taliban strijdig zijn met de grondwet.

De partijen voeren sinds 12 september overleg over de agenda voor onderhandelingen over de beëindiging van de oorlog, die het land nu al twee decennia teistert. Zo was er onder meer onenigheid over basale onderwerpen zoals vrouwenrechten. Ondanks de gesprekken in Qatar gaan de vijandelijkheden gewoon door, met veel slachtoffers in Afghanistan tot gevolg.