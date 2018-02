Belangrijke getuige corruptiezaak Netanyahu

Justitie in Israël heeft een belangrijke getuige gevonden in een corruptiezaak tegen premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om Schlomo Filber, voormalig vertrouweling van Netanyahu en de ex-chef van het ministerie van Communicatie.

Volgens Israëlische media heeft Filber een deal met justitie gesloten waarmee hij zelf strafvervolging voorkomt. Hij werd zondag samen met enkele andere verdachten van onder meer corruptie aangehouden.

In de zaak tegen Netanyahu draait het om het communicatiebedrijf Bezeq. Dat zou economisch bevoordeeld zijn in ruil voor gunstige berichtgeving over de premier en zijn familie. Netanyahu, die in meerdere corruptiezaken verwikkeld is, ontkent de beschuldigingen.

De Israëlische politie verklaarde afgelopen week voldoende redenen te zien om Netanyahu aan te klagen voor twee gevallen van omkoping.