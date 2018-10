Belangrijke geschilpunten bij bezoek Merkel aan Israël

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is woensdagavond in Israël gearriveerd voor een tweedaags bezoek. Met Merkel kwamen een aantal ministers en een handelsdelegatie mee. Dit is de vijfde keer dat ze in Israël arriveert sinds ze in 2005 aantrad als kanselier.

Het doel van het bezoek is bilateraal overleg te voeren tussen de Duitse en Israëlische regeringen. Het bezoek werd anderhalf jaar uitgesteld, omdat Duitsland het oneens was met de Israëlische nederzettingenpolitiek. Toch hebben Merkel en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dit jaar in januari in Davos en in juni in Berlijn met elkaar gesproken. Bovendien voeren ze geregeld telefonisch overleg.

Na aankomst bezocht Merkel de ambtswoning van Netanyahu voor een diner. Donderdagmorgen bezocht ze het Holocaustinstituut Yad Vashem in Israël. Daarna stond een bezoek op het reisschema aan het Israël Museum voor de ontvangst van een eredoctoraat van de Universiteit van Haifa. Verder stond er een ontmoeting met studenten, de bezichtiging van een tentoonstelling over Israëlische innovatie en gesprekken met zakenlieden en president Reuven Rivlin op het programma. Merkel en Netanyahu zouden verder een vergadering van ministers van beide landen leiden. Er stond geen bezoek gepland aan Ramallah om overleg te voeren met Palestijnse functionarissen.

Merkel bezoekt holocaustmuseum Yad Vashem

Beide landen hebben goede betrekkingen en belangrijke handelsrelaties. Merkel zei in 2008 in de Knesset dat Duitsland speciale historische verantwoordelijkheid draagt voor Israëls veiligheid en dat deze verantwoordelijkheid deel is van Duitslands „raison d’être” (bestaansreden).

Maar tijdens het bezoek zullen ook belangrijke geschilpunten blijken. Palestijnen roepen de Duitse leider op haar invloed aan te wenden om de afbraak te voorkomen van het Palestijnse bedoeïenendorp Khan al-Ahmar, dat zich tussen Jeruzalem en Jericho bevindt.

De dorpelingen hebben geen gehoor gegeven aan het bevel van de Israëlische autoriteiten om het dorp af te breken voor het begin van deze week. Palestijnen zijn ervan overtuigd dat het dorp afgebroken moet worden om plaats te maken voor nieuwe nederzettingen.

Beide landen hebben ook verschil van mening over Iran. Duitsland staat achter het akkoord dat de P5+1 (de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland) hebben gesloten. De deal beoogt de nucleaire ontwikkeling van dat land te beperken. Netanyahu is er echter van overtuigd dat het akkoord Iran de mogelijkheid biedt op termijn nucleaire wapens te ontwikkelen. Hij zou het liefste zien dat andere landen net als de Verenigde Staten uit het verdrag opzeggen en nieuwe sancties instellen tegen Iran.

Dinsdag voerden volgens de krant Haaretz leden van de Israëlische Meretzpartij overleg met leden van de Bündnis90/Die Grünen. Ze gaven een gezamenlijke verklaring uit met de oproep een einde te maken aan de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de ontruiming van Khan al-Amar te voorkomen en de trend naar de opkomst van radicaal rechts in Duitsland en Israël tegen te houden.