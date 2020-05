Belangrijke Duitse raad pleit voor snelheidslimiet op snelwegen

Een belangrijke Duitse raad pleit voor een tempolimiet op alle Duitse snelwegen. De Raad voor de Verkeersveiligheid adviseert een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

Op een groot deel van de Autobahnen geldt nu nog geen snelheidsbeperking. De raad wil een maximumsnelheid om daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. In de raad zitten vertegenwoordigers van ministeries van het land en de zestien deelstaten. Daarnaast doen onder meer verzekeringsmaatschappijen, autofabrikanten, automobielclubs, vakbonden en kerken mee.

De raad had maanden discussie nodig om tot het voorstel te komen, aldus Duitse media. Binnen de regeringscoalitie van christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) is een tempolimiet uiterst omstreden. De SPD streeft er al jaren naar. Maar de christendemocraten zien het niet zitten.

In Nederland is de maximumsnelheid overdag overal teruggebracht tot 100 kilometer per uur in de strijd tegen de klimaatverandering.